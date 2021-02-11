美股三大指數齊創新高，港股ADR跌10點或0.04%，報27538點。個股ADR個別發展，騰訊（0700）ADR跌0.65%，折合報564.82元；阿里巴巴（9988）跌0.5%，折合報219.9元；小米（1810）升1.08%，折合報32.35元；美團（3690）升0.4%，折合報309.24元；匯控（0005）升0.29%，折合報43.53元；建行（0939）跌0.18%，折合報5.87元。

美國總統特朗普於Twitter解禁後發文，表示新政府將於1月20日就職。在一段2分41秒的短片中，討論選舉和周三的暴力抗議，特朗普表示，他正致力於平穩且無縫銜接的權力交接，特朗普又指，參與美國國會大廈暴力活動的人「不代表我們的國家」，觸犯法律的人「會付出代價」。

美期升幅稍為擴大，道期升0.05%，標期升0.1%，納期升0.135%。日股現升0.73%，韓股現升1.36%，澳股現升0.18%。

今日焦點股份可留意：

MSCI、富時羅素、標普道瓊將中資電訊股剔出指數。留意中國移動（0941）、中國電信（0728）、中國聯通（0762）。

美高梅中國（2282）公布，並無計劃進行重組。

奧園健康（3662）公布，委任鄭煒為執董，退出醫美業務發展智慧社區等。

國泰君安（1788）發盈喜，料去年純利增逾50%。

王維基指今年會更好只是客氣說話 HKTVmall首季推預約的士服務。留意香港電視（1137）。

孫宏斌續增持融創（1918）涉資7795萬。

傳百度最快今年上半年來港第二上市，集資約273億元。留意港交所（0388）。

恒大物業（6666）發盈喜，料去年全年股東應分配利潤大升。

路透報道，百度擬組建新公司製造智能電動汽車，刺激吉利（0175）ADR升7.5%。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

MSCI、富時羅素、標普道瓊將中資電訊股剔出指數

美高梅中國：並無計劃進行重組

美股齊創新高 道指升211點 馬斯克成全球首富 彭斯反對罷免特朗普