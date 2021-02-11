MSCI、富時羅素、標普道瓊將中資電訊股剔出指數
文章日期：2021年1月8日 08:24
MSCI、富時羅素、標普道瓊公布，將會把多間中資電訊股剔出指數。
MSCI公布，將於周五收市起，從各ACWI指數中刪除中國三大電信運營商的香港上市股票，即中國移動（0941）、中國電信（0728）、中國聯通（0762）。
富時羅素亦表示，將從富時中國50指數中剔除中國移動和中國電信，從1月11日開市時生效。
標普道瓊指數表示，將剔除中國移動、中國電信和中國聯通，1月12日開市前生效。
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