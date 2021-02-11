MSCI、富時羅素、標普道瓊公布，將會把多間中資電訊股剔出指數。

MSCI公布，將於周五收市起，從各ACWI指數中刪除中國三大電信運營商的香港上市股票，即中國移動（0941）、中國電信（0728）、中國聯通（0762）。

富時羅素亦表示，將從富時中國50指數中剔除中國移動和中國電信，從1月11日開市時生效。

標普道瓊指數表示，將剔除中國移動、中國電信和中國聯通，1月12日開市前生效。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

美高梅中國：並無計劃進行重組

美股齊創新高 道指升211點 馬斯克成全球首富 彭斯反對罷免特朗普