市場憧憬民主黨包攬白宮和參眾兩院後，將進一步推出財政刺激措施，美股三大指數齊創即市及收市新高，道指及標指更連升第三日。道指高開71點，高位曾升364點，高見31193點，創上市新高，低位曾升68點。標指、納指創新高分別高見3811點，及13090點。

其他消息，Tesla再創新高升穿810美元，收市後延長時段報831.45美元，創辦人馬斯克成為全球首富。比特幣一度突破40,000美元。

收市後，BUSINESS INSIDER報道，副總統彭斯反對動用第25修正案罷免總統特朗普。美期升幅不足0.1%。

道瓊斯工業平均指數收漲211點，升幅0.69%，報31041點。標普500指數收漲55點，升幅1.49%，報3803點。納斯達克綜合指數收漲326點，或2.57%，報13067點。

高盛升2.14%，報291.65美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻40點，而3M跌2.57%，報169.72元，拖低道指29點。

科技股方面，蘋果收市報130.92元，升3.41%，谷歌母公司Alphabet收市報1774.34元，升2.98%，亞馬遜收市報3162.16元，升0.75%，Facebook收市報268.74元，升2.06%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.52%，報408點。德國DAX指數收漲0.55%，報13968點；法國CAC 40指數漲0.7%，報5669點；英國富時100指數收漲0.23%，報6856點。