「深圳幫」郭曉群委任代表譚禮寧今日中途離開康宏（1019）特別股東大會，並自行召開另一大會，有數名小股東跟隨。他於會後舉行記者會，指康宏於公告中引述自己稱「郭曉群控制51.2%股權」實屬抹黑。他又表示，郭曉群控股全數為透過中央結算系統買賣，並

認為「謎網50」僅是一份交叉持股的報告，證監會未曾因此起訴任何人。

康宏周一（4日）發公告，指「公司最近調查證實據稱由郭曉群控制的51.2%中的其餘股權，很有可能由與郭曉群本人或郭曉群的關連方或代名人持有」。公司又指控，郭曉群51.2%的其餘股權內，大部分是透過謎網公司的聯繫人以不同形式獲取。

譚禮寧今日則反駁，自己從未講過類似說話，上次特別股東大會上自己是講出「郭曉群代表51.2%股權」，而非「控制」。他又即場向傳媒播放錄音。他怒斥，康宏有錄音證據但仍要歪曲事實，指控公司是「無所不用其極」地剝奪郭的投票權。他又強調，從未有法院宣判郭曉群的投票權無效。被問及「謎網50」，他則著記者「鼓勵你哋睇吓份報告」，他表示，報告僅是展現交叉持股，並未下任何結論，認為康宏誇張事實。

此外，同於昨日參加大會、代表5%小股東股權的謝偉俊則表示，十分關注康宏《公司組織章程》中第74條，即對任何投票者資格問題提出反對，大會主席的決定將為最終且具決定性。他表示，開曼註冊公司允許此類章程存在，令主席擁有巨大權力，變相對小股東毫無保障，呼籲監管機構注視此問題，否則或影響本港金融聲譽。

記者：馬迪帆

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