雖然近期部分指標顯示美國招聘活動有轉弱的迹象，但首次申領失業救濟人數按周變化不大。在截至1月2日當周，美國首次申領失業救濟人數為78.7萬人，低於分析師預期的81.5萬人。不過由於時值歲晚新年假期，申領人數的季節調整面臨挑戰，令申領人數可能出現波動。

最新的持續申領失業救濟人數亦減少了12.6萬人，使總數降至507萬人。申領各種失業補助的人數亦下跌42萬人，總人數降至1920萬。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

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截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

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