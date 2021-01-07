美上周首次申領失業救濟78.7萬 勝預期
文章日期：2021年1月7日 21:51
雖然近期部分指標顯示美國招聘活動有轉弱的迹象，但首次申領失業救濟人數按周變化不大。在截至1月2日當周，美國首次申領失業救濟人數為78.7萬人，低於分析師預期的81.5萬人。不過由於時值歲晚新年假期，申領人數的季節調整面臨挑戰，令申領人數可能出現波動。
最新的持續申領失業救濟人數亦減少了12.6萬人，使總數降至507萬人。申領各種失業補助的人數亦下跌42萬人，總人數降至1920萬。
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