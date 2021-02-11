康宏EGM再分裂 「深圳幫」另一場地開會罷免所有董事。圖為譚禮寧另尋場地召開EGM。（馬迪帆攝）

康宏EGM再分裂 「深圳幫」另一場地開會罷免所有董事。圖為譚禮寧另尋場地召開EGM。（馬迪帆攝）

康宏（1019）今晚6時召開特別股東大會（EGM），現場如臨大敵，有多名安保人員。惟會議預定開始時間約20分鐘後，「深圳幫」郭曉群委任代表譚禮寧便離開現場，轉至另一提前預訂好的地點，另起爐灶召開EGM。現場有人士指，康宏召開的EGM上，會議主席仍不願承認郭曉群持股投票權。

譚禮寧隨後於港島皇悅酒店主持EGM，現場所見，約有不到10名小股東出席。譚禮寧首先動議並通過罷免陳志宏、吳榮輝、陳麗兒、葉怡福、冼健岷、陳士斌、潘鐵珊、傅鄺穎婷、白偉強、甄達華、馮雪心、王利民共12名董事。

譚禮寧其後又通過委任譚禮寧、石禮謙、郭曉群、馬時亨、Habibullah Abdul Rahman、Terence Shu-Yuen Cheng共6人為董事，填補空缺。致同會計事務所擔任監票。

譚禮寧於大會完結後表示，兩項動議均為全票通過，而是次自己召開的EGM上共計約有79.97億股出席股份，佔康宏全部股份約53.5%。被問及是次投票的認受性，他則表示，會上出席股份包括郭曉群代表的51.2%股權，希望強調此部分股權投票權是有效，而現場亦有超過半數股東出席。他又表示，之後會就今次EGM尋求法律意見。

被問及康宏召開EGM上所「DQ」郭曉群股權數目，他則表示暫不清楚，料要等公司發公告才有細節。

記者：馬迪帆

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