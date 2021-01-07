金沙主席艾德森因病休假 副手接任代理主席
文章日期：2021年1月7日 19:12
金沙中國（1928）宣佈，集團主席Sheldon Gary Adelson（艾德森‧蕭登）將因病休假，暫不履行主席、行政總裁及提名委員會主席職務，以接受進一步的淋巴瘤治療，並獲調任為非執行董事，全部均自今日起生效。
在休假期間及獲調任後，艾德森‧蕭登將擔任非執行董事。另集團委任Robert Glen Goldstein獲委任為代理主席、代理行政總裁及代理提名委員會主席，並獲調任為執行董事，全部均自今日起生效。另委任鄭君諾獲委任為執行董事，亦自今日起生效。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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