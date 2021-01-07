中聯通：對紐交所再次「轉軚」感失望 會密切關注事項
文章日期：2021年1月7日 19:08
紐交所再次「轉軚」，決定將中國三大電訊商中移動（0941）、中聯通（0762）及中電信（0728）的美國預託證券（ADR）除牌；中聯通發公告表示失望，強調公司自2000年上市以來一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監管要求，依法合規運營，認為紐交所多次推翻其自身决定的情况損害公司及其股東的利益。
公司將繼續密切關注相關事項的進展，尋求專業意見並保留所有權利，以保護其合法權益。未來將根據港交所規則及適用法律按需要適時另行公告。
「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場
美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地
日期： 1月12日
時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)
「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明
日期： 1月15日
時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)
售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700
立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm
截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
王維基：今年會更好只是客氣說話 HKTVmall首季推預約的士服務