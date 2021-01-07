奧園健康（3662）公布，苗思華辭任執董，並將調任為高級顧問。集團同時委任鄭煒為執董，均即日生效。

鄭煒於2020年6月加入母企中國奧園（3883），並擔任中國奧園若干附屬公司的高級管理層，即奧園奧買家電子商務及廣東奧園科技集團 。他亦曾任職於百度、中移動等公司。

集團同時表示，鄭氏將利用其於信息技術領域豐富經驗發展集團的智慧社區以及智能物業管理服務及商業運營服務。

隨着逐步退出醫美業務的有關營運，計劃專注於其物業管理服務分部及商業運營服務分部，計劃深挖社區增值服務及進一步發展智慧社區及社區康養等業務，以增強集團的競爭力及運營品質，尤其計劃於其在管社區應用先進信息技術，以增強其智能水平，強化智慧社區平台及其管理模式並根據用戶體驗促進平台、業主及物業之間的有效整合，從而提高 集團物業管理服務及商業運營服務的質素及範圍。

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