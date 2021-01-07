中銀香港獲批設立越南河內代表處
文章日期：2021年1月7日 16:06
中銀香港（2388）宣布，獲越南國家銀行批准，設立越南河內代表處，目前正積極推進該代表處的開業工作。中銀香港更稱，位於河內代表處開業後，將聯同胡志明市分行，及母公司中國銀行 （3988）的全球國際網路以及多元化服務平台，立足越南本土。
中銀目前分支機構遍及東南亞國家多個國家，包括泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨、老撾及文萊。
中銀香港現報24.9元，升3.32％，成交額為5.04億元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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