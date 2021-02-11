香港電視（1137）旗下HKTVmall一連兩日舉行「Vision Day」，講述今年業務展望，透露今年首季將會推出預約的士服務，第二季就推行海外派遞及二手商品市場業務。集團副主席兼集團行政總裁王維基形容，現時客人平均3日就會到訪HKTVmall，希望未來可做到客人每日均會打開應用程式，亦不擔心新業務Shoalter會瓜分平台的生意。

港視周日（3日）公布成立新業務Shoalter，為客戶提供電子商貿方案。王維基指出，以本地消費一年約3000億元計，假設兩成來自網購，意味行業有近600億元生意，單以HKTVmall並不足以吸納所有生意，真正競爭者來自海外。他續指，Shoalter於2020年12月已與香港一個零售集團簽定協議，將於今年中推出其網上購物商場，今年業務目標是開設2至3間新商場，加上HKTVmall合共4個網上商場，以免客人流失到海外。

他強調，不同商場有不一樣的「遊戲規則」，例如HKTVmall要求商戶周六日需繼續營業，其他運營者或不會有該要求。另外，HKTVmall較多出售日用品、美妝品，部分類別例如園藝、母嬰用品等相對較少，其他商場可發掘更多方面的需求，例如專門出售日本產品等，商場之間連結起來，不認為會形成競爭。Shoalter除了收取一次性履行費用、合約期內的年費，亦會按營業額收取佣金。

王維基坦言，自己並非經濟學家，2021年會更好只是客氣說話，商戶應面對現實，考慮最壞情況，最後更以作家狄更斯的名句作結，形容是「這是最好的時代，也是最壞的時代」。

HKTVmall被商戶問及佣金率較其他平台高，集團行政總裁（香港）周慧晶相信，個位數佣金率的平台未有包括物流及運輸成本，HKTVmall以集運方式運作，如果由商戶自行承擔運費，訂單至少要400至500元才足夠覆蓋成本。

她又指，網購要有足夠人流做生意，不是單靠數碼廣告吸引客人，HKTVmall現時每日平均有25萬獨立客戶，相信可助商戶節省廣告費。集團正考慮推出商戶長期回饋計劃，料於1月底公布相關細節。

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