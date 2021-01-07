孫宏斌續增持融創 涉資7795萬
文章日期：2021年1月7日 17:17
融創中國（1918）主席孫宏斌繼續大手增持融創股份，據聯交所披露權益顯示，孫宏斌申報於今年1月4日於場內再斥7795.7萬元增持融創中國290萬股，每股平均價為26.8818元。
孫宏斌在2020年12月30日亦曾以每股27.6781元，增持融創中國180萬股，涉資近4982.1萬元。
兩次增持後，孫宏斌持股已進一步升至45.19%。兩次增持共涉資近1.28億元。
融創中國今日高開低走，開市高見29.7元，收市微跌0.17%，收報28.55元。
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