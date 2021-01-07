融創中國（1918）主席孫宏斌繼續大手增持融創股份，據聯交所披露權益顯示，孫宏斌申報於今年1月4日於場內再斥7795.7萬元增持融創中國290萬股，每股平均價為26.8818元。

孫宏斌在2020年12月30日亦曾以每股27.6781元，增持融創中國180萬股，涉資近4982.1萬元。

兩次增持後，孫宏斌持股已進一步升至45.19%。兩次增持共涉資近1.28億元。

融創中國今日高開低走，開市高見29.7元，收市微跌0.17%，收報28.55元。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

匯豐削中低層員工花紅 據報減幅為22%

富邦：拜登上台助中美關係回暖 料制裁行動不復見

富邦料恒指高見33000點 成份股增至百隻可接受

傳百度最快今年上半年來港第二上市 集資約273億元

國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦被判無期徒刑

恒大物業發盈喜 料去年全年股東應分配利潤大升

恒指全日跌143點 騰訊拖低大市過百點 藍籌聯通最弱

螞蟻集團據報計劃將部分業務轉出旗下小貸公司 以應對合規壓力

雪湖資本公開籲美高梅售股兩成 點名推薦美團等4企業作買家

富衛推即時理賠支付服務 可「轉數快」或便利店收款

本地銀行逆市炒上 匯控曾升半成 渣打飈逾7%

榮耀據報正推進與高通、聯發科的5G芯片合作

駿隆：MPF去年人均賺近2.7萬 回報達11.8%

滬深三大指數六連升 並以日中高位收市

恒指跌逾百點 蓬佩奧指美方考慮再推制裁措施 包括限制駐美港經貿辦