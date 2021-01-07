匯豐銀行今日向全球職級介乎第6至8級的員工發內部通知，指由於去年集團業績受外圍環球的重大影響，因此劃一下調2020年度的花紅分發上限22%。

匯豐發言人回應本報查詢時表示，2020年的外在環境充滿挑戰，集團的業績亦因而受到影響。集團2020年第三季列賬基準除稅後利潤減少62%，經調整除稅前利潤減少44%。有見及此，匯豐會調整6至8職級員工的2020年制度化評分模式花紅。考慮到有關職級員工在這困難時期的努力付出，總體薪酬大致上仍持平或有些微上升。發言人表示，非常感謝同事的諒解。

這次受到通知的是全球第6至8級的員工，即包括香港員工。匯豐內部為員工分級，由0至8級，數字愈細，職級愈高，即這次受影響的是中低層員工。

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