美國政府換屆前夕連環制裁中資企業，富邦銀行香港第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光形容為「最後制裁行動」，認為踏入2021年，即使中美之間仍存在角力、較勁，但兩國在環境、北韓及伊朗等問題會有合作，料貿易上的摩擦較去年同期減輕。在「藍色浪潮」（Blue Wave）帶動下，料拜登政府將會先加大財政開支處理疫情問題，加稅問題有待經濟在復甦再作討論。

潘國光認為，隨著美國政府換屆，中美之間的敵對情況減弱，香港政局有望靠穩。即使美國對香港官員再有任何制裁行動，當中存有討論空間，「會傾咗先」，對後市看法樂觀，估計中美關稅於2022年或有望減少。

有傳阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）將納入美國投資禁令，潘國光稱，「美國投資者買唔到都好唔開心，雖有在港股市場買賣」，認為消息有利港交所（0388），更預計類似的在制裁新聞在二月不再出現，「除非美國政府發生奇怪事情」。

記者：蔡穎霖

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

富邦料恒指高見33000點 成份股增至百隻可接受