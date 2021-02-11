美國國會確認拜登當選總統，富邦銀行香港第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光展望中美關係進一步回暖，認為有助中港股市。他預計，2021年恒指表現可追落後，年中有望達30000點關口，年底上望32000點至33000點，逼近歷史高位33154點；不過短期仍然在27000點至28000點整固。展望2021年，潘國光料港股要逼近歷史高位，不能只靠單一板塊，需靠新舊經濟股輪流發力，建議散客有「兩手準備」。

恒指公司早前建議將恒指成分股數目由目前52隻增加到65至80隻，潘國光認為，改革有助指數更能反映香港市場的實況，「甚至乎增至100隻我都接受到，美國也有標普500，相信改革更可以反映香港經濟多元。」

記者：蔡穎霖

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