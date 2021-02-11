傳百度最快今年上半年來港第二上市 集資約273億元
文章日期：2021年1月7日 16:55
一直市傳國內的互聯網巨頭有意來港第二上市，據彭博報道指，百度計劃最快於今年的上半年來港第二上市。
報道更稱，百度已選擇中信里昂證券和高盛協助處理和安排上市的事宜，預計集資約35億美元（約值273億港元）。
對於有關的市場傳聞，百度、中信里昂證券和高盛均拒絕回應。
中美關係未見明朗，以及華府正考慮將中國兩大科技企業阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）加入禁止投資的黑名單。最近亦不少於美國上市的中資公司，紛紛回流本港第二上市，作為另一個投資據點。據彭博數據指出，從京東（9618）到網易（9999）的中概股企業回港集資額合共達約170億美元。百度作為國內互聯網搜索平台的巨頭，去年以36億美元收購國內歡聚集團的直播業務。
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