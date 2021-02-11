一直市傳國內的互聯網巨頭有意來港第二上市，據彭博報道指，百度計劃最快於今年的上半年來港第二上市。

報道更稱，百度已選擇中信里昂證券和高盛協助處理和安排上市的事宜，預計集資約35億美元（約值273億港元）。

對於有關的市場傳聞，百度、中信里昂證券和高盛均拒絕回應。

中美關係未見明朗，以及華府正考慮將中國兩大科技企業阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）加入禁止投資的黑名單。最近亦不少於美國上市的中資公司，紛紛回流本港第二上市，作為另一個投資據點。據彭博數據指出，從京東（9618）到網易（9999）的中概股企業回港集資額合共達約170億美元。百度作為國內互聯網搜索平台的巨頭，去年以36億美元收購國內歡聚集團的直播業務。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

匯豐削中低層員工花紅 據報減幅為22%

富邦：拜登上台助中美關係回暖 料制裁行動不復見

富邦料恒指高見33000點 成份股增至百隻可接受

傳百度最快今年上半年來港第二上市 集資約273億元

國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦被判無期徒刑

恒大物業發盈喜 料去年全年股東應分配利潤大升

恒指全日跌143點 騰訊拖低大市過百點 藍籌聯通最弱

螞蟻集團據報計劃將部分業務轉出旗下小貸公司 以應對合規壓力

雪湖資本公開籲美高梅售股兩成 點名推薦美團等4企業作買家