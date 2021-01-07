河北省承德市中級人民法院公開宣判，國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦受賄一案，對被告人胡懷邦以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，對胡懷邦受賄所得財物及其孳息，依法予以追繳，上繳國庫。胡懷邦當庭表示服判，不上訴。

經審理查明，2009年至2019年，被告人胡懷邦利用職務上的便利，或者利用自己職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關企業和個人，在獲取銀行貸款、企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，直接或者通過其特定關係人非法收受財物共計折合人民幣8552萬餘元。

承德市中級人民法院認為，被告人胡懷邦的行為構成受賄罪，但鑑於胡懷邦到案後能夠如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其從輕處罰。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

恒大物業發盈喜 料去年全年股東應分配利潤大升

恒指全日跌143點 騰訊拖低大市過百點 藍籌聯通最弱

螞蟻集團據報計劃將部分業務轉出旗下小貸公司 以應對合規壓力

雪湖資本公開籲美高梅售股兩成 點名推薦美團等4企業作買家

富衛推即時理賠支付服務 可「轉數快」或便利店收款

本地銀行逆市炒上 匯控曾升半成 渣打飈逾7%

榮耀據報正推進與高通、聯發科的5G芯片合作

駿隆：MPF去年人均賺近2.7萬 回報達11.8%

滬深三大指數六連升 並以日中高位收市

恒指跌逾百點 蓬佩奧指美方考慮再推制裁措施 包括限制駐美港經貿辦

【有片：埋身擊】英鎊或回吐後重新開展升勢