半新股恒大物業（6666）發盈喜，料淨利潤及股東應分配利潤預期均為去年2.8倍左右，而2020年全年錄得的股東應分配利潤約26億人民幣，按年大幅上升，大幅增長乃主要由於去年物業在管服務面積、非業主增值服務 和社區增值服務實現大幅增長，及積極採取標準化運營和智能化建設，降本增效的成效非常顯著。

恒大物業於2020年12月掛牌上市，當時招股價為每股8.8元，今日收報8.8元，微升0.57%。

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截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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