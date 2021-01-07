恒大物業發盈喜 料去年全年股東應分配利潤大升
文章日期：2021年1月7日 16:38
半新股恒大物業（6666）發盈喜，料淨利潤及股東應分配利潤預期均為去年2.8倍左右，而2020年全年錄得的股東應分配利潤約26億人民幣，按年大幅上升，大幅增長乃主要由於去年物業在管服務面積、非業主增值服務 和社區增值服務實現大幅增長，及積極採取標準化運營和智能化建設，降本增效的成效非常顯著。
恒大物業於2020年12月掛牌上市，當時招股價為每股8.8元，今日收報8.8元，微升0.57%。
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