內地私募雪湖資本變身「中介」，昨日罕見高調發信，要求美高梅中國引入持股20%的內地投資者，並提名美團（3690）、攜程、華住（1179）以及融創中國（1918）為合適投資者，做法於收購合併中罕見。雪湖創辦人兼首席執行官馬自銘接受內媒《36氪》訪問時指，要引入戰略投資者，只能夠是由母公司美高梅酒店集團出售兩成股份，但「絕不是要將美高梅酒店集團踢出局」。他表示，若母公司能「讓步」，將對旗下澳門業務未來20年發展有益，但若拒絕售股，基金對此仍有準備，並指自己做事「先禮後兵」。

相關報道：雪湖資本公開籲美高梅售股兩成 點名推薦美團等4企業作買家

馬自銘於訪問中直指，美高梅酒店集團高管太過「佛系」，不夠重視到賭牌到期後，重新競投事宜。他表示，現時澳門賭牌僅餘18個月到期，明年初則將會根據新法律評估申請者。他估計，母公司高層或對澳門自身定位以及政策風險並不了解，又或是因為過去一年未能來澳考察，無法理解現時的時間十分關鍵。

馬自銘又解釋，已與所提名的4家潛在投資者美團等接洽，各公司均十分有興趣。他表示，自己過往曾向美高梅中國總裁王志琪引薦內地企業家，促成雙方生意，而被引薦的人就包括喜茶創始人聶云宸、泡泡瑪特創辦人王寧、騰訊音樂首席執行官彭迦信等。

被問及何超瓊態度，他則僅表示，「何超瓊是具有遠大理想的領導型企業家」、「相信她會認為建議是符合邏輯的」。他又表示，對於加入美高梅中國董事會沒有明確意圖，但若何超瓊認為自己擔任董事能為公司帶來價值，則對此「義不容辭」。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

螞蟻集團據報計劃將部分業務轉出旗下小貸公司 以應對合規壓力

富衛推即時理賠支付服務 可「轉數快」或便利店收款

本地銀行逆市炒上 匯控曾升半成 渣打飈逾7%

榮耀據報正推進與高通、聯發科的5G芯片合作

駿隆：MPF去年人均賺近2.7萬 回報達11.8%

滬深三大指數六連升 並以日中高位收市

恒指跌逾百點 蓬佩奧指美方考慮再推制裁措施 包括限制駐美港經貿辦

【有片：埋身擊】英鎊或回吐後重新開展升勢

傳李小加將加入香港數字資產交易所HKbitEX

恒指半日跌120點 騰訊拖低大市 友邦逆市創新高

【有片：選股王】趁經濟復蘇炒舊經濟股 內銀勢受惠首選招行

滬指以近半日高位收市 升0.37%

1個月HIBOR轉跌 跌0.21點子

傳董事長被請求罷免 瑞幸咖啡：情況屬實

美國據報將發布新指引 敦促企業遵守華企投資禁令

標普道瓊斯公司將從指數剔除三中資電訊商ADR

物管股個別發展 銀城生活曾飈近25%

比特幣升穿3.7萬美元大關再破頂