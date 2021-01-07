薦4內地民企入股美高梅中國 雪湖資本：若遭拒絕將先禮後兵
文章日期：2021年1月7日 16:21
內地私募雪湖資本變身「中介」，昨日罕見高調發信，要求美高梅中國引入持股20%的內地投資者，並提名美團（3690）、攜程、華住（1179）以及融創中國（1918）為合適投資者，做法於收購合併中罕見。雪湖創辦人兼首席執行官馬自銘接受內媒《36氪》訪問時指，要引入戰略投資者，只能夠是由母公司美高梅酒店集團出售兩成股份，但「絕不是要將美高梅酒店集團踢出局」。他表示，若母公司能「讓步」，將對旗下澳門業務未來20年發展有益，但若拒絕售股，基金對此仍有準備，並指自己做事「先禮後兵」。
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馬自銘於訪問中直指，美高梅酒店集團高管太過「佛系」，不夠重視到賭牌到期後，重新競投事宜。他表示，現時澳門賭牌僅餘18個月到期，明年初則將會根據新法律評估申請者。他估計，母公司高層或對澳門自身定位以及政策風險並不了解，又或是因為過去一年未能來澳考察，無法理解現時的時間十分關鍵。
馬自銘又解釋，已與所提名的4家潛在投資者美團等接洽，各公司均十分有興趣。他表示，自己過往曾向美高梅中國總裁王志琪引薦內地企業家，促成雙方生意，而被引薦的人就包括喜茶創始人聶云宸、泡泡瑪特創辦人王寧、騰訊音樂首席執行官彭迦信等。
被問及何超瓊態度，他則僅表示，「何超瓊是具有遠大理想的領導型企業家」、「相信她會認為建議是符合邏輯的」。他又表示，對於加入美高梅中國董事會沒有明確意圖，但若何超瓊認為自己擔任董事能為公司帶來價值，則對此「義不容辭」。
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