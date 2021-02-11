美國就昨日有多名倡議和參與香港民主派初選人士被捕一事，或對港作出制裁，消息拖累港股午後跌幅擴大，恒指曾低見27457點，最多跌234點。恒指收市跌143點或0.52%，報27548點，成交金額2278億元，較上日增加4.45%；國指跌103點或0.95%，報10796點。恒生科技指數收報8400點，跌2.42%。

藍籌15隻升，33隻下跌，4隻無升跌。吉利（0175）升5.1%，收報27.8元，是升幅最大的藍籌；聯通（0762）跌11.35%，收報4.45元，是跌幅最大的藍籌。 匯控（0005）升4.58%，收報43.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻98點；騰訊（0700）跌4.69%，收報568.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低122點。

友邦（1299）創新高，升2.1%，收報97.15元。遭大行唱淡的小米（1810）跌5.6%，收報32元。

本地銀行逆市炒上，渣打（2888）見10個月高位，收報54元，飈6.93%；恒生（0011）升4.7%，收報144.8元；中銀香港（2388）升2.9%，收報24.8元。

美國擬將阿里巴巴（9988）和騰訊加入中概股黑名單，禁止美國人投資相關股份。阿里巴巴（9988）跌3.91%，收報221元。

紐交所及標普道瓊斯指數公司將於下周一，剔除中國三大電訊商除牌。中移動（0941）跌7.18%，收報43.3元；中電信（0728）更急挫9.38%，收報2.03元。

個別物管股繼續維持昨日升勢，銀城生活（1922）升6.67%，收報6.4元；華潤萬象生活（1209）升6.51%，收報42.55元；新城悅（1755）升5.16%，收報21.4元。

汽車股見鑊氣，長城汽車（2333）升9.53%，收報28.15元；比亞迪（1211）升5.19%，收報235.2元；華晨（1114）升2.29%，收報6.7元。

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