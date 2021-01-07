螞蟻集團據報計劃將部分業務轉出旗下小貸公司 以應對合規壓力

《彭博》引述知情人士報道，螞蟻集團正考慮將部分消費信貸資產從旗下小貸公司轉至消費金融公司，以應對日漸增加的合規壓力。

知情人士表示，螞蟻集團正在對旗下消費信貸業務進行調整，計劃將目前註冊在重慶的兩家網絡小貸公司的部分業務逐步轉至籌建中的可在全國範圍內展業的消費金融公司。

知情人士指，上述調整是由於兩家小貸公司跨省經營暫未獲得監管部門批准且具有不確定性，同時也為了減輕大幅增加補充資本的壓力。知情人士指，上述計劃是初步的，可能會根據監管部門的反饋意見再進行調整。

據報，螞蟻正面臨持續的整改壓力。中國央行等部委上個月二次約談螞蟻集團，敦促儘快制定整改方案和實施時間表，並表示金融科技監管將堅決打破壟斷。

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