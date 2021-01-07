富衛推即時理賠支付服務 可「轉數快」或便利店收款
文章日期：2021年1月7日 15:49
富衛香港宣佈，推出即時理賠支付服務，由即日起投保人索償申請獲批核後，可透過「轉數快」快速支付系統（FPS）或於7-11便利店獲取賠款。公司表示，以無紙化即時理賠支付服務，可將索償批核支付過程由數個工作天縮短至數秒完成。
當投保人透過公司的eServices 流動應用程式遞交理賠申請，內置的人工智能實時決策引擎會作出即時處理，批核後投保人可利用轉數快即時過數、於7-11便利店收取現金，或轉帳到銀行戶口。
即時理賠支付服務涵蓋各類意外治療開支，包括跌打、針灸、脊醫、物理治療、註冊醫生到診、職業治療、牙科等，而即時理賠金額限於3000港元以內。未來，公司計劃將即時理賠支付服務拓展至富衛壽險的住院入息及住院索償。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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