內地私募雪湖資本創始人兼首席執行官馬自銘昨日（6日）向美高梅國際酒店集團董事會發公開信，建議集團引入一家中國內地企業，作為子公司美高梅中國（2282）持股20%的戰略投資者。有份獲得雪湖點名推薦的4名公司，包括美團（3690）、攜程、華住（1179）以及融創中國（1918）。馬自銘表示，4家企業均有巨大內地消費服務規模，相信可直接幫助澳門旅遊恢復增長，並為美高梅中國大幅增加非博彩元素。美高梅中國回覆指，對此不予置評

根據公開信，雪湖資本管旗下現時於美高梅中國持股7.5%，為公司最大外部股東。美高梅國際酒店為控股股東，持股55%；賭王二房長女、美高梅中國聯席主席何超瓊則持股22%。馬自銘於文中直言，此前已與美高梅國際酒店首席執行官William Hornbuckle就購股建議進行交流。

馬自銘表示，澳門現有6張博彩牌均將於明年6月到期，下次競投牌照對美高梅十分之重要。而澳門政府對於博彩業持牌公司評估一向注重非博彩業元素，因此若引入專注消費的互聯網平台，或是旅遊休閒領先企業成為其重要股東及商業伙伴，將有望成為美高梅中國關鍵的差異化因素。

他又表示，收購股份亦可幫何超瓊實現願景，促進粵港澳大灣區融合。他表示，「當一家中國領先企業和一家澳門博彩持牌機構達成卓有成效的合作，並且由何女士這樣眼光長遠的管理層主導方向，對於整個大灣區融合發展的戰略會起到非常正面的示範作用」。他表示，美團、攜程等互聯網平台將可以加速澳門產業數字化；華住、融創中國則能夠提升當地旅遊行業的運營能力。

其他原因，則包括投資可幫助美高梅中國的股價重估，釋放價值；為母公司美高梅國際酒店集團提供充足的資金，發展日本大阪度假酒店；令母公司一同與內地戰略投資者合作伙伴，開展美國及日本出境遊服務；為母公司提供收併購的現金。