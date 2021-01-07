美國國務卿蓬佩奧發表聲明，指關注53名倡議和參與香港民主派初選人士被捕，考慮對相關人士實施制裁。消息拖累恒指午後跌幅擴大。

本地銀行今日逆市炒上，匯控（0005）曾高見43.8元，飈升5.54%，現報43.4元，升4.58%；渣打（2888）見約10個月高位，高見54.4元，更最多飈7.72%，現報54.15元，飈7.23%；恒生（0011）報144.7元，升4.63%；中銀香港（2388）報24.85元，升3.11%；大新銀行（2356）報8.22元，升1.73%；東亞（0023）報17.04元，無升跌。

國際金融股友邦（1299）創新高見98.8元，現報97.95元，升2.94%。

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