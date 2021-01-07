內地《證券時報》引述消息報道，港交所（0388）多名前員工有份創辦的「香港數字資產交易所」（HKbitEX）， 曾獲多名港交所前高層加盟。報道引述消息人士指，港交所前CEO李小加可能加入以上團隊，惟消息未得到李小加證實。本報已向HKbitEX查詢，發言人稱現時暫不作評論。

此前，李小加辭任港交所行政總裁後 獲港交所委任為董事會高級顧問。他曾強調，「香港是我的家，不會離開，工作的地點還是在中環，也還在金融行業，至於做什麼，相信很快就可以跟大家再見面」。

對於外界多次有傳言指李小加將參選特首，他曾笑指，「選特首的想法是不能亂想的」，坦言是否做官的問題不好回答，指沒有人招攬自己去做官，「若說不想做，就顯得自作多情；若說想做，相信也輪不到自己主動表達興趣」。

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