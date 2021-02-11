港股今早表現偏軟。恒指半日跌120點或0.43%，報27571點，成交金額1265億元；國指跌141點或1.3%，報10758點。恒生科技指數收報8355點，跌2.96%。

藍籌18隻升，33隻下跌，1隻無升跌。去年總銷量跌3%的吉利（0175）升5.86%，收報28元，是升幅最大的藍籌；聯通（0762）跌8.76%，收報4.58元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升3.98%，收報43.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻85點； 騰訊（0700）跌4.44%，收報570元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低115點。

友邦（1299）創新高，高見98.8元，半日收報97.7元，升2.68%。遭大行唱淡的小米（1810）跌6.05%，收報31.85元。

美國擬將阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）加入中概股黑名單，禁止美國人投資相關股份。阿里巴巴（9988）跌4.17%，收報220.4元。

紐交所及標普道瓊斯指數公司將於下周一，剔除中國三大電訊商除牌。中移動（0941）跌6.97%，收報43.4元；中電信（0728）更急挫8.48%，收報2.05元。

個別物管股繼續維持昨日升勢，華潤萬象生活（1209）升9.64%，收報43.8元；銀城生活（1922）升7.5%，收報6.45元；新城悅（1755）升4.67%，收報21.3元。

康方生物（9926）配售3000萬股，每股39.6元，較上日收市價折讓4.58%，集資淨額11.71億元。康方生物升2.41%，收報42.5元。

去年全年累計汽車銷量跌近0.9%的廣汽（2238）半日跌1.22%，收報8.08元。

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