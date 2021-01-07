昨晚美股的特點是新能源中的高升股再度飈升，大量股份升幅達雙位數字，港股這邊具持續向好邏輯的汽車股如長汽（2333）、吉利（0175）、比亞迪（1211），又或是新能源的光伏玻璃都是可博破頂之選。至於除牌陰霾影響，恒生科技指數大跌，筆者覺得實則影響有限，可趁回調時低吸。

今早另一回勇的板塊是金融股，匯控（0005）、恒生（0011）和中銀香港（2388）都大升，當中恒生短線走勢較佳，陽燭向上突破，匯控則有頗大機會突破250天線展新升浪。至於內銀股也有炒作，招行（3968）走勢較佳。

市場一直在爭論應該堅持新經濟股，還是趁經濟復蘇時炒舊經濟股。若是後者，最有條件的會是中資股，事關疫情受控，從PMI角度看經濟已有點過熱。此外，螞蟻被中央打壓，近期更傳出會被勒令交出客戶借貸消費數據，作為中央的親生仔女，內銀股一定會受惠，當中招行又是在零售銀行的龍頭，有機會再展升浪。

張兆聰

明報首席評論員