港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.21點子至0.13304%，對上一次由升轉跌是2020年12月28日，當日拆息報0.22613%。

港元現報7.7529元升值3點子，曾貶值最多2點子，報7.7534元，亦曾升值最多4點子，報7.7528元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.01點子至0.03881%；1星期HIBOR升0.68點子至0.07554%；2星期HIBOR升0.95點子至0.10679%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.22點子至0.29821%；6個月期HIBOR跌0.16點子至0.52768%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.66232%。

美元指數現報89.439貶值0.091點或0.1%。

美元1個月期LIBOR報0.13088%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0022%，終止連續1日擴闊，利差是2020年12月01日後最低，當日差距為0.0008%

對上一次終止連續1日擴闊，是2021年1月04日，當日利差報0.0103%。

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