內地網上有消息指，曾被喻為「星巴克勁敵」的內地連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡，集團七位副總裁、所有分公司總經理和核心業務高管簽署聯名信，集體請求罷免瑞幸咖啡現任董事長兼CEO郭謹一。瑞幸咖啡回應指，「情況屬實，詳情暫時不方便透露」。

網上流傳的聯名信指出，由於現任董事長和CEO郭謹一的無德無能，公司已經到了存亡的邊緣。為維護廣大員工、消費者和投資人的利益，鄭重請求董事會和大股東立即罷免郭謹一的董事長兼CEO職務，並儘快任命新的公司管理層。

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