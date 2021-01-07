外電引述消息人士指，美國國務院計劃發布一份簡報，敦促美國投資者遵守一項禁止對涉嫌和中國軍方有關聯的公司進行投資的行政命令。

特朗普政府於去年11月發布的這項行政命令禁止美國人從2021年11月開始購買美國國防部認為由中國軍方擁有或控制的35家中國公司的證券。

紐交易所於當地時間上周四宣布讓三家被五角大樓列入黑名單的中國電信公司退市的計劃。紐交所於周一撤銷了上述決定，但周三又再度逆轉立場，稱正計劃推進讓這三家中國電信公司退市。

國務院發布的一份草案稱，已經向合規官員和風險經理發出充分的警告，要求他們了解並向民眾披露與行政命令相關的重大風險。該草案又指，首席執行官及所屬公司的董事會現在有法律責任執行並完全遵守這項行政命令。

美國國務院的一位發言人拒絕證實以上消息，但指將繼續與財政部、國防部和其他機構合作，執行總統的行政命令，應對為中共軍工企業提供融資的證券投資帶來的威脅。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

標普道瓊斯公司將從指數剔除三中資電訊商ADR

物管股個別發展 銀城生活曾飈近25%

比特幣升穿3.7萬美元大關再破頂

美國三大社交媒體巨頭先後對特朗普賬戶採取行動

恒指高開23點 騰訊低開近2.7% 阿里低開3.9%

港股ADR跌262點 留意阿里騰訊及三大中資電訊股表現

美國據報考慮將阿里巴巴及騰訊加入中概股黑名單

【專家觀點】劉思明：物管股再惹憧憬 勿濫追落後