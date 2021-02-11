標普道瓊斯指數公司表示，將在旗下指數剔除中移動（0941）、中聯通（0762）及中電信（0728）的美國預託證券(ADR)。

公司指出，是次行動是考慮到紐約證券交易所最新決定，將會在下周一(11日)開市前將該3隻ADR除牌。

紐約證交所昨晚再次改變主意，又再決定將中移動、中聯通及中電信的ADR除牌，並稱這是根據美國財政部最新指引而決定的。這3家公司的ADR將在美國時間下周一凌晨4時開始停牌。

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