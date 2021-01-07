多隻物管股昨日飈升，今日早段持續升勢，惟其後個別發展。銀城生活（1922）曾高見7.49元，飈升24.83%，現報6.8元，飈升13.33%；雅生活服務（3319）曾高見39元，升4.84%，現報38.3元，升2.96%；永升生活（1995）報20.1元，升1.52%；新城悅服務（1755）報20.7元，升1.72%。

中海物業（2669）現報4.72元，跌4.65%；佳兆業美好（2168）報19.44元，跌2.7%；碧桂園服務（6098）報57.15元，跌3.14%；奧園健康（3662）報5.4元，跌3.05%；綠城服務（2869）報10.04元，跌2.9%。

住建部、發改委及銀保監等10個部委昨日聯合印發《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，提出21點物管行業發展方向及指引，包括「完善物業服務價格形成機制」，變相放寬物業管理收費限制，以及允許企業向養老、托幼、家政、文化、健康、房屋經紀、快遞收發等領域擴張。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

美國三大社交媒體巨頭先後對特朗普賬戶採取行動

恒指高開23點 騰訊低開近2.7% 阿里低開3.9%

港股ADR跌262點 留意阿里騰訊及三大中資電訊股表現

美國據報考慮將阿里巴巴及騰訊加入中概股黑名單

【專家觀點】劉思明：物管股再惹憧憬 勿濫追落後

【專家觀點】張兆聰：美10年期債息回升 匯控可發力

美股個別發展 道指飈437點創新高