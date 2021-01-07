美國四大社交媒體巨頭先後對特朗普賬戶採取行動
文章日期：2021年1月7日 09:32
【10:04更新】
Instagram宣布，將特朗普的Instagram賬號封鎖24小時。
【09:32】
美國國會點算選舉人票期間，大批特朗普支持者闖入國會山莊，並與警方爆發衝突。美國三大社交媒體巨頭，包括Facebook、YouTube及Twitter先後移除總統特朗普指選舉舞弊的視頻及帖文。
Faceboo副總裁Guy Rosen發文稱，fb認為有關視頻「加重而不是減輕持續暴力的風險」，稱下架此視頻是「適當緊急措施」的一部分。
另Google旗下YouTube稱，該視頻違反其針對「廣泛欺詐或錯誤改變了2020年美國大選結」內容的政策。 YouTube發言人Farshad Shadloo稱，不過該公司允許包含其他上下文的改編內容。
Twitter則限制用戶轉發特朗普的有關視頻，理由是「存在引發暴力的風險」。Twitter亦限制特朗普發出一篇再度聲稱他贏得大選的推文。
白宮發言人未立即回應置評請求。
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