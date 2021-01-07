美股個別發展。恒指今早高開23點或0.09%，報27715點，成交金額75億元；國指今早低開55點或0.51%，報10844點。恒生科技指數開市報8559點，跌0.59%。

藍籌24隻升，16隻下跌，12隻無升跌。匯控（0005）升4.82%，報43.5元，是升幅最大的藍籌，也是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻104點。中移動（0941）跌6.75%，報43.5元，是跌幅最大的藍籌。

《華爾街日報》引述消息人士報道，美國官員正在考慮將阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）加入中概股黑名單，禁止美國人投資相關股份。騰訊低開2.68%，報580.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低69點。阿里巴巴低開3.91%，報221元。

國際油價上升逾1%，當中紐約期油自去年2月以來，首次在50美元以上收市。三桶油方面，中石化（0386）無升跌，報3.64元；中石油（0857）無升跌，報2.45元；中海油（0883）跌2.04%，報7.21元。

康方生物（9926）配售3000萬股，每股39.6元，較上日收市價折讓4.58%，集資淨額11.71億元。 康方生物低開0.96%，報41.1元。

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