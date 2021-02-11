美股個別發展，港股ADR收報27430點，跌262點或近1%。匯豐（0005） ADR折合報43.74元，升5.4%；美國擬將騰訊 （0700）及阿里巴巴（9988）納入中概股黑名單，兩股ADR向下，騰訊ADR折合報570.8元，跌4.3%；阿里ADR折合報220.59元，跌4.1%。

另外，美國強制三大電訊商ADR除牌，中移動（0941）ADR折合報43.02元，跌7.8%；聯通（0762）ADR折合報4.73元，跌5.7%；中電信（0728）ADR折合報2.16元，跌3.7%。

亞洲股市個別走，日股現跌0.06%，韓股現跌0.19%，澳股現升0.55%。

焦點股份

美財政部更新指引，點名三大中資電訊商必須除牌，留意中移動、聯通及中電信表現。

美國據報考慮將阿里巴巴及騰訊加入中概股黑名單，但當局仍在考慮有關禁制，未有具體決定。

中芯（0981）獲OTCQX(美國場外證券市場)的營運者OTC Markets Group通知，公司將從周三交易結束時被撤出OTCQX市場，其證券將不再具資格在OTC Link ATS上報價或交易。

康方生物（9926）配售3000萬股，每股39.6元，較上日收市價折讓4.58%，集資淨額11.71億元。

吉利（0175）昨日公布，去年總銷量跌3%，2021年銷量目標為153萬部。

廣汽（2238）去年全年累計汽車銷量204.38萬輛，按年跌0.89%。