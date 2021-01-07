【明報專訊】恒指升42點，收報27,692點，成交金額2181億元。中港股市高位反覆，部分強勢股如內地的白酒股，本港的汽車股、新能源股有些沽壓，部分資金轉戰一些大落後股，如基建、水泥等股份。格局仍是板塊輪動，資金未見離場避險。美國喬治亞州參議員第二輪選舉，執筆時民主黨非裔候選人率先宣布勝選，另一席民主黨亦領先，意味民主黨有機會同時掌控總統及參眾兩院。拜登上任後勢必推出大規模刺激方案，美國10年期債息昨日已升破1厘，匯控（0005）有條件發力。

中港股市牛氣冲天，但升幅確實驚人，美股的高升股已急劇調整，這邊廂也出現震盪。周二已見內地新股王金龍魚高台跳水，昨日則輪到升市龍頭板塊，白酒股先升後回。港股則是汽車股、光伏股等回調，但體育用品股依然強勢。相對於美國的高升股，中港股市這邊的強勢股有較實在基本因素支持，並非有個概念、講個故事就大炒。股價會波動，但大幅下跌機會微。高位整固反而是好事，待市場確立支持和阻力位，消化獲利盤後又可再作部署。

碧桂園服務永升生活中長線可跑出

昨物管股全線飈升，主因是住建部、發改委、銀保監會等10個部委發布《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，將放寬經營權限至包括養老托幼、社區消費、資產管理等領域，又鼓勵物管企業統一管理在管項目周邊老舊小區。過去兩年股價大幅上升後，物管股估值已充分反映母公司未來數年可提供的新增管理面積，要更上一層樓，須加強併購力度和提升增值服務收入。在眾多上市物管股中，這兩方面做得較好的是碧桂園服務（6098）和永升生活（1995）。昨整個板塊升幅均達雙位數字，但中長線跑出，相信還是此兩股機會較大，而昨日亦已雙雙創歷史新高。

拜登即將就任美國總統，新官上任一般都會大灑金錢爭取政績，尤其是民主黨若成功贏得喬治亞州參議員兩個議席，將同時控制了參眾兩院，在推出超大規模刺激方案已再無阻力。市場反應很清晰，就是美元下跌、債息急升，執筆時10年期債息升至1.03厘水平，為2020年3月疫情大規模爆發以來首次，反映市場對通脹上升的預期。

匯控股價與美債息非常同步

事實上，美國通脹預期一直上升，在昨日選舉有結果前，5年期通脹預期達到2.04％，已回升至2017、2018年時的水平。隨着大規模刺激方案勢將出台，通脹預期和債息料會持續上升。匯控失威多時 是時候再步入升浪

回看金融海潚至今，匯控股價與美國10年期債息非常同步，方向完全一致，相信與債息上升利好淨息差有關。以走勢來看，匯控昨日再次升破250天線，為近3年以來第3次再度闖關，此前兩次都是假突破，失敗後便再展跌浪。但回顧歐債危機後至今，兩次真突破250天線，結果都出現一波幅度可觀的升浪。首次在2012年7月，由65元升至90元水平；第二次是2016年8月，由55元升至85元。兩次設局都是一輪大規模貨幣刺激後，經濟增長動力回升後開展的升浪。現在全球貨幣刺激停不了，疫苗又有望令經濟回復正常，或許失威多時的匯控，是時候再度步入升浪。

[張兆聰 還看今朝]