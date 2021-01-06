紐交所再決定撤銷三家中資電訊股上市地位

紐約證券交易所表示，會撤銷中國電訊（0728）、中國移動（0941）及中國聯通（0762）三間中資電訊股在主板的上市地位。該所在上周曾經指出，會遵照總統特朗普的行政命令，撤銷三間中資電訊股的上市地位，以禁止美國企業及個人投資向中國軍方提供支援的企業，不過該所一度於本周一推翻將3隻中資電訊股除牌的決定，引起市場混亂。

受消息影響，中移動及聯通的ADR在美股開市早段大跌，分別較港股收市跌6%及4.7%，而同時在禁令之列的中海油（0883），其ADR較港股收市跌3%。

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