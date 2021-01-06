美國疫情惡化之際，就業市場的復蘇似乎受阻。俗稱「小非農」的美國ADP私人市場職位，在12月減少12.3萬個，與經濟師預期的7.5萬個職位增長大相逕庭 ，是4月以來首次下滑。至於11月的ADP私人市場職位增長，就上修至30.4萬個，突顯去年底裁員有所增加。由於美國國會已在上月底通過新的抗疫援助計劃，除提供額外的失業救濟，亦為針對小企的「薪資保障計劃（PPP）」補充資金，料將有助於企業營運及招聘。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

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售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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