美國上月小非農減12萬 遜預期
文章日期：2021年1月6日 21:40
美國疫情惡化之際，就業市場的復蘇似乎受阻。俗稱「小非農」的美國ADP私人市場職位，在12月減少12.3萬個，與經濟師預期的7.5萬個職位增長大相逕庭 ，是4月以來首次下滑。至於11月的ADP私人市場職位增長，就上修至30.4萬個，突顯去年底裁員有所增加。由於美國國會已在上月底通過新的抗疫援助計劃，除提供額外的失業救濟，亦為針對小企的「薪資保障計劃（PPP）」補充資金，料將有助於企業營運及招聘。
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