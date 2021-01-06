華置：料手上恒大持股錄未變現虧損57.6億
文章日期：2021年1月6日 18:48
華人置業（0127）公布，截至2020年12月底止年度，初步預計在恒大集團（3333）股份錄得公平值變動之未變現虧損約57.6億元，並將在其他全面支出列賬。因此其在恒大的持股公平值變動之累計未變現收益，會由2019年度的49.8億元，轉為2020年底未變現虧損約7.8億元，會通過其他全面收益以反映公平值計量之金融資產之儲備內入賬。
華置指出，年內已從恒大確認19.7億元股息，會於損益表確認。同時，該集團在2020年度出售若干股份、債券及結構性產品，當中包括在去年1月29日訂立協議出售予執行董事陳凱韻的債券，預計該等出售，會帶來已變現虧損淨額約4.1億元，將於2020年度於損益中確認，至於收益約2.1億元將於年內於注資儲備中確認。
「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場
美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地
日期： 1月12日
時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)
「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明
日期： 1月15日
時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)
售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700
立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm
截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道