國泰下周二起恢復由香港飛往倫敦希斯路航班

國泰航空（0293）表示，將於下周二（12日）起恢復由香港飛往倫敦希斯路（LHR）的航班，並計劃於本月的12日、14日、15日、17日、18日、21日及24日運作CX251航班，由香港前往倫敦希斯路。

國泰航空更表示，給予顧客彈性選擇，顧客可以於12月31日前免費無限次更改機票，或轉成國泰信用額以供稍後的日子使用。此外，顧客亦可取消機票及退款。

由於英國上月中出現傳播力高的變種病毒，港府便立刻禁止所有由英國飛往香港的載客航班抵港，不少航空公司陸續宣布取消往返英國航班。國泰表示，早前原定由香港前往倫敦希斯路及曼徹斯特的航班已暫停至本月10日和原定本月15日前往曼徹斯特的定期航班亦已取消。目前由於港府實施的入境規定，所有由英國出發前往香港的航班將暫停運作至本月的25日。

國泰更指，為乘客提供新冠狀病毒病免費保險，適用於2021年2月28日及之前乘搭國泰航班的旅客。

國泰收報7.26元，全日升1.397％。

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