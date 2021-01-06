新世界（0017）旗下K11集團公布，雖然2020年疫情對全球商業環境帶來前所未有的挑戰，去年下半年銷售額錄得強勁增長，按年增長達45%，其中香港K11銷售額按年升56%，跑贏香港零售銷售整體表現。K11 MUSEA金卡會員人數更大幅提升3.58倍，會員銷售額則同期提升1.56倍；K11購物藝術館會員銷售額亦按年上升30%。

內地消費復蘇趨勢強勁，中國4個城市，即上海、瀋陽、廣州及武漢的K11銷售額在2020年下半年按年升35%；隨著武漢K11 Art Mall II館及AVENUE 11開幕，去年12月首三周內地K11銷售額按年升50%。上海K11去年下半年銷售額按年增長37%，與上半年相比則急升80%，12月上海K11銷售額按年升22%，創開幕以來12月最高銷售紀錄。上海K11奢侈品牌銷售在2020年下半年按年升50%；時尚配飾類品牌銷售亦升18%，顯示後疫情時代內地消費者對高端消費需求提升。

K11集團創辦人鄭志剛指出，未來將繼續秉承「創造共享價值」使命，以突破跨界的方式將藝術與文化融入城市、豐富生活，為顧客帶來創意之旅。

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