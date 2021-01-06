內房龍頭融創中國（1918）近月股價低迷，融創主席孫宏斌罕有出手增持融創股份，孫宏斌申報於2020年12月30日以每股27.6781元，增持180萬股，涉資近4982.1萬元，其於融創持股由45.09%升至45.13%。

孫宏斌以往鮮有增持融創股份，但在2016年9月，融創披露孫宏斌等一致行動人以每股認購價6.18元，認購了公司4.53億股，涉資近28億元。其後2017年，孫宏斌曾在一論壇公開指「我得感謝平安銀行，平安銀行借我25億（人民幣）增持（融創），那個時候6.18元增持，賺了150億」，相信正是同一筆款項。

在孫宏斌增持後，融創股價隨著內房大幅放寬，加上行業大整合時代出現，股價水漲船高，曾在2017年10月見逾每股40元，並在2020年初高見48.21元。

融創今日則升2.69%，收報28.6元，成交額6.46億元。

記者：方楚茵

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