路透旗下IFR引述消息指，部在北京的線上教育機構火花思維計劃今年在美國進行2億至3億美元(約15.5億港元至23.25億港元)的IPO。

據報，公司正在與財務顧問就上市計劃展開合作。去年10月，公司獲得1億美元融資，領投方為騰訊（0700）。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

鄧成波出資逾1300萬增持松齡0.99%股權

騰訊等投資國內AI晶片公司 燧原科技完成C輪融資達18億元

吉利：去年總銷量跌3% 2021年銷量目標為153萬部

BC科技折讓兩成配股集資逾6.5億 股價跌逾14%

港大料今年香港首季GDP增2.6%

北水連續3日淨買入逾百億元 歷來首次

恒指升42點連升6日 兼創近11個月高 北水、大市成交均升至高位

信安資管陳曉蓉：疫苗面世 資金流入周期股份

2020年強積金升12% 人均帳戶結餘料達25.5萬元

滬深三大指數連升5個交易日 創板指收復3100點

政府重申：無意讓市民提早取回MPF應急

百達資管推亞洲債券基金 看好內房及金融企業債

渣打：恒指改革助反映港股市況

十部門發通知完善物管價格形成機制 銀河聯昌:首選雅生活

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

騰訊等投資國內AI晶片公司 燧原科技完成C輪融資達18億元

吉利：去年總銷量跌3% 2021年銷量目標為153萬部

BC科技折讓兩成配股集資逾6.5億 股價跌逾14%

港大料今年香港首季GDP增2.6%

北水連續3日淨買入逾百億元 歷來首次

恒指升42點連升6日 兼創近11個月高 北水、大市成交均升至高位

信安資管陳曉蓉：疫苗面世 資金流入周期股份

2020年強積金升12% 人均帳戶結餘料達25.5萬元

滬深三大指數連升5個交易日 創板指收復3100點

政府重申：無意讓市民提早取回MPF應急

百達資管推亞洲債券基金 看好內房及金融企業債

渣打：恒指改革助反映港股市況

十部門發通知完善物管價格形成機制 銀河聯昌:首選雅生活