騰訊投資的火花思維 擬今年美國IPO籌最多3億美元
文章日期：2021年1月6日 17:33
路透旗下IFR引述消息指，部在北京的線上教育機構火花思維計劃今年在美國進行2億至3億美元(約15.5億港元至23.25億港元)的IPO。
據報，公司正在與財務顧問就上市計劃展開合作。去年10月，公司獲得1億美元融資，領投方為騰訊（0700）。
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