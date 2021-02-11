根據聯交所《證券披露權益》網頁顯示，舖王「波叔」鄧成波在1月4日於市場內，以每股1.45元增購松齡（1989）900萬股，涉資1305萬元，增持0.99%股權。完成增持後，他在松齡的持股比例，由原先的25.96%，提高至26.95%。

松齡今日收市報1.5元，升7.91%，創10日高位。全日其股份錄得總成交股數多達400萬股，成交額有562萬元。

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