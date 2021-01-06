騰訊（0700）與中信、中金及春華資本等向初創企業燧原科技投資18億元人民幣(下同）。集團的創始人張亞林表示，是次的C輪投資己完結，於該輪投資的助力下，集團將擴大招賢納士的規模，提前進行組織升級布局未來，以支撐公司快速實現業務規模化的人才需求。

燧原科技專責研發人工智能、數據中心和雲端服務的晶片設計。燧原科技表示，集團針對雲端訓練場景「雲燧T10」己經在互聯網和金融行業的頭部客戶落地商用，上月發佈的「雲燧i10」已支持多款業界主流AI伺服器，正與頭部客戶展開業務合作。燧原科技更稱，燧原科技業已成為內地首家同時擁有高性能雲端訓練和雲端推理產品的創業公司。

騰訊投資董事總經理姚磊文則表示，騰訊自2018年領投燧原科技的Pre-A輪以來，已連續多次支持燧原科技，以及看好燧原科技長期的發展潛力和廣闊的應用場景。

騰訊收報596.5港元，全日升2.228％，成交金額為152.89億元。

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