不少財經分析提及Pantone的年度顏色，用以作大眾情緒的指標，簡單如樂觀悲觀，以協助分析市場與經濟走勢。除了顏色外，還有流行文化可以做時代的側影。香港上世紀70年代歌曲較草根，80年代末到90年代間，由悲憤莫名轉入紙醉金迷、不問世事，到了千禧年代，則愈來愈老化。而最近香港流行文化有復蘇迹象，開始有世代交接的兆頭。

香港社會除了大陸與香港的政治矛盾外，還有世代矛盾，兩代接收的資訊與持有的價值觀相去甚遠，愈年輕愈難上游，進而加深政治矛盾。現在屬於建制陣營的，不少仍是TVB支持者，無論是吸收新聞抑或享受娛樂，都留在上世紀的思維。至於年輕一輩，本來已習慣上網煲劇，現在則漸漸流入Viu TV，兩個免費電視台正好代表兩個世代。

香港流行文化80至90年代對亞洲影響甚深，TVB更是宣傳歌影視的重要平台。但自從TVB因循日久，節目形式到風格都保守不變，加上與四大唱片公司決裂，令香港市民更少與本地歌手接觸，令原本衰退的娛樂事業雪上加霜，近20年暮氣沉沉，都由某十多位藝人與歌手寡頭壟斷，電影與唱片公司少用新人，即使起用過，也難以為繼，無法紅得如上一輩。

直到去年起大家都多了留家，造就更多時間認識新演員與新歌手，加上電視節目造勢，好一批歌手都突然一年內彈起，甚至做網上演唱會及在頒獎禮表演時，都看得出眼神有火。令不少人意外的是姜濤奪得叱咤我最喜愛男歌手，得獎時表現更敬業樂業與謙虛，而他的平民風格，更切合現在網絡時代。

雖說意外，但其實20年前年輕一代已浸在網絡文化中成長，美日韓台任君選擇，隨時比上一代更受國際影響，較明顯的是當時韓風開始席捲全球，恰好是香港影視文化式微之時，到今日長大成人的姜濤與MIRROR一代，舉手投足都有着韓風影子。只是近年各類平台逐步成形，才將年輕一代的看法浮現到熒幕前，最重要是娛樂節目的投票成分愈來愈高，讓年輕人參與，在電視上看到的愈來愈貼近年輕人真實想法，諷刺地與政局背道而馳。

政局中短期內都未看見出口，但從流行文化看到市民思想與價值觀都逐漸接替香港主流，往後的商業模式、企業形象相信也會明顯跟隨潮流。不只流行文化，相信就算制度極度保守，但巨變亦在醞釀中。世代矛盾也許會消弭，但政治矛盾，卻可能會更深。

賈文清

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