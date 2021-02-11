吉利（0175）公布，2020年12月總銷量為15.42萬部，較去年同期增長約19%，按月增長約2%，出口量按年增長超過兩倍至11,905部。

月內，集團於中國市場之總銷量為14.23萬部，較去年同期增長約12%。2020年全年之總銷量為132.02萬部，較去年同期減少約3%，並與集團去全年銷量目標132萬部相若。

去年12月，轎車、運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為57,289部、93,839部及3,074部。同期，集團領克品牌汽車的總銷量為24,853部，按年增長約130%並連續第六個月打破該品牌歷史最高月銷量。

集團指，2021年銷量目標定為153萬部，較2020年所實現之總銷量增長約16%。

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