近期乘著虛擬貨幣持續造高而股價扯高的BC科技（0863），透過摩根士丹利進行先舊後新配售，每股作價15.5元，配售4500萬股，集資淨額約6.55億元，約4000萬元用於開發及加強數字資產平台業務的平台技術；約2.25億元用作維持足夠的流動資金以滿足持牌實體的證監會持牌要求以及拓展主經紀商業務；另約2.9億元用作營運資金；餘額1億元用作未來收購及一般營運資金。

是次配售價較周二收市價19.22元，折讓約19.35%。該股宣布配股後，全日股價向下，收報16.5元，逆市下跌14.15%。不過收市價仍然比配股價為高。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

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截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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