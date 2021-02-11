香港大學香港經濟及商業策略研究所今日發表宏觀經濟預測報告指出，隨著對疫苗面世的期望增加，以及在政府持續刺激經濟措施的支持下，香港經濟正朝復蘇方向進發，預料2021年第一季GDP將按年增長2.6%，失業率預料從2020年第四季估計的6.3%，收窄至2021年第一季的6%。

報告稱，受疫情打擊，香港經濟在2020年上半年下跌9%，下半年預期跌2.6%。2020年第四季GDP預計按年下跌1.7%，跌幅較2020年第三季的下跌3.5%有所改善；預期香港2020年全年經濟收縮5.8%，比上次公布的全年預測上調1.4個百分點。

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