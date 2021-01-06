踏入2021年，北水大舉買入港股，今日滬深港股通淨買入金額達123.96億元，是歷來第5多，而連續3個交易日淨買入逾百億元，是歷來首次。2015年4月及去年3月北水大幅流入期間，最多亦只曾連續兩天淨買入逾百億元。

本周一及本周二，北水已先後淨買入港股134.95億元及107.43億元，計及今天，3日合共淨買入366億元。北水成交佔整體港股成交比例亦有增加，近3日平均佔26%，即逾4分1的成交來自港股通。

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